CONCERT LECTURE – COMPAGNIE DU POULPE ET L'UNIVERS DE F. KAFKA
Salle des fêtes du Mont Rude 3 Rue du Mont Rude Brissac Loire Aubance
2021-12-11

Au programme :

• une sortie de fabrique avec 3 jeunes artistes locaux autour du répertoire de Brassens

• une sortie de fabrique avec 3 jeunes artistes locaux autour du répertoire de Brassens

• une scène ouverte à celles et ceux qui souhaiteraient interpréter un ou plusieurs morceaux du grand Georges. Au programme également de cette soirée un concert lecture avec la compagnie du Poulpe et l'univers de F. Kafka. En hommage à Georges Brassens, les Satur'Zik organise un concert ! lessaturzik@gmail.com https://www.facebook.com/lessaturzik

Salle des fêtes du Mont Rude 3 Rue du Mont Rude Brissac Loire Aubance

