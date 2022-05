Concert / Lecture “Brumes du Nord” Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Concert / Lecture “Brumes du Nord” Belfort, 14 mai 2022, Belfort. Concert / Lecture “Brumes du Nord” Belfort

2022-05-14 – 2022-05-14

Belfort Territoire-de-Belfort EUR Jean-Charles Ablitzer, à l’orgue Garnier

Mario Hacquard, récitant Textes théologiques ou de poètes allemands, contes pour enfants d’Andersen…

Musiques de Bach, Buxtehude et transcriptions de Grieg illustreront ces textes venus du froid. Entrée libre

