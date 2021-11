Péchabou Médiathèque de Péchabou Haute-Garonne, Pechabou Concert-lecture avec le duo Yakaira Médiathèque de Péchabou Péchabou Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Pechabou

Concert-lecture avec le duo Yakaira Médiathèque de Péchabou, 22 janvier 2022, Péchabou. Concert-lecture avec le duo Yakaira

Médiathèque de Péchabou, le samedi 22 janvier 2022 à 20:30 Places limitées à 60

Mêlant la puissance du piano et le souffle électrisant de l’accordéon, le duo Yakaira vous propose une soirée autour de l’amour, sur des airs de tango. Médiathèque de Péchabou 29 avenue d’Occitanie 31320 Péchabou Péchabou Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:30:00 2022-01-22T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Pechabou Autres Lieu Médiathèque de Péchabou Adresse 29 avenue d'Occitanie 31320 Péchabou Ville Péchabou lieuville Médiathèque de Péchabou Péchabou