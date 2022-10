Concert-lecture autour de Marcel Proust « Ecrire à la recherche du temps perdu » Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne La Société Archéologique de Sens propose un concert-lecture autour de Marcel Proust « Ecrire à la recherche du temps perdu ».

La lecture sera effectuée par les membres du groupe Scènes de lecture. La partie musicale sera assurée par Alice Julien-Laferrière, violoniste baroque. societe.archeologique.sens@orange.fr +33 3 86 83 02 25 http://www.archeo-sens.org/ Salle des conférences du CEREP 5 Rue Rigault Sens

