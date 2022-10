Concert-lecture autour de la paix

Concert-lecture autour de la paix, 11 novembre 2022, . Concert-lecture autour de la paix



2022-11-11 – 2022-11-11 À l’occasion des 70 ans du Prix Nobel d’Albert Schweitzer, concert-lecture Albert Schweitzer et Stefan Zweig en dialogue avec J.S. Bach. Lecture : Jean Lorrain et Aline Martin Musique : Thierry Mechler à l’orgue À l’occasion des 70 ans du Prix Nobel d’Albert Schweitzer, concert-lecture Albert Schweitzer et Stefan Zweig en dialogue avec J.S. Bach. dernière mise à jour : 2022-10-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville