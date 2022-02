Concert lecture autour de Goethe Sessenheim Sessenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sessenheim

Concert lecture autour de Goethe Sessenheim, 30 avril 2022, Sessenheim. Concert lecture autour de Goethe Sessenheim

2022-04-30 20:00:00 – 2022-04-30 22:00:00

Sessenheim Bas-Rhin Sessenheim Bas-Rhin EUR Chants et lectures autour de Goethe animé par la chorale ALLEGRO de Strasbourg. +33 6 23 29 53 80 Chants et lectures autour de Goethe animé par la chorale ALLEGRO de Strasbourg. Sessenheim

dernière mise à jour : 2022-01-21 par Office de Tourisme du Pays Rhénan Système d’informations touristique AlsaceSystème d’informations touristique Alsace

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Sessenheim Autres Lieu Sessenheim Adresse Ville Sessenheim lieuville Sessenheim Departement Bas-Rhin

Sessenheim Sessenheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sessenheim/

Concert lecture autour de Goethe Sessenheim 2022-04-30 was last modified: by Concert lecture autour de Goethe Sessenheim Sessenheim 30 avril 2022 Bas-Rhin Sessenheim

Sessenheim Bas-Rhin