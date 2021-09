Die Die Die, Drôme Concert – l’Echappée des Rues – Garden Party suivi par DJ Little Tune Die Die Catégories d’évènement: Die

Drôme

Concert – l’Echappée des Rues – Garden Party suivi par DJ Little Tune Die, 18 septembre 2021, Die. Concert – l’Echappée des Rues – Garden Party suivi par DJ Little Tune 2021-09-18 19:30:00 19:30:00 – 2021-09-18 23:00:00 23:00:00

Die Drôme Die Jukebox de mots, puis ajustez vos robes, enfilez votre plus beau costume vintage, sortez les chaines et les manteaux de fourrure des caravanes : Dj Little Tune débarque. Petite restauration sur place. A partir de 10 ans. billetterie@est-ouest.com +33 4 75 22 12 52 http://www.theatre-de-die.com/ dernière mise à jour : 2021-08-27 par Office de Tourisme du Pays Diois

Lieu Die Adresse Ville Die