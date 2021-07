Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Concert “Le violon de l’opéra” Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Catégories d’évènement: Dordogne

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Concert “Le violon de l’opéra” Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 8 août 2021, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac. Concert “Le violon de l’opéra” 2021-08-08 17:00:00 – 2021-08-08

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne Concert donné par Ayano Baba au piano et Guillaume Devin au violon.

Au programme : Verdi, Rossini, Massenet, Bizet. Concert donné par Ayano Baba au piano et Guillaume Devin au violon.

Au programme : Verdi, Rossini, Massenet, Bizet. Concert donné par Ayano Baba au piano et Guillaume Devin au violon.

Au programme : Verdi, Rossini, Massenet, Bizet. PanneauPocket dernière mise à jour : 2021-07-24 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Autres Lieu Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Adresse Ville Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac lieuville 45.04647#0.97925