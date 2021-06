Montivilliers Montivilliers 76290, Montivilliers Concert : Le Trottoir d’en face Montivilliers Montivilliers Catégories d’évènement: 76290

Montivilliers

Concert : Le Trottoir d’en face Montivilliers, 12 juin 2021-12 juin 2021, Montivilliers. Concert : Le Trottoir d’en face 2021-06-12 20:30:00 – 2021-06-12

Montivilliers 76290 Montivilliers LE TROTTOIR D’EN FACE, c’est l’histoire d’une tribu qui partageait le même banc de la classe de solfège : celui au fond à gauche, juste à côté du radiateur. Cette complicité a poussé ces bad boys des bacs à sable à se réunir sur scène pour le spectacle de fin d’année qu’organisait l’école de musique. C’était il y a 13 ans déjà ; et dans la bande, rien n’a changé. Après avoir connu le succès grâce aux Sentiers du Monde en 2013 pour leur album Nulle Ombre, puis enchainé avec un second opus chez Sony Jive Epic en 2018, le groupe marque le virage que l’on attendait avec la sortie du titre Con comme la lune. Un message fort et simple à la fois qui leur colle à la peau. Ils viennent vous le chanter à Montivilliers, première étape de leur toute nouvelle tournée qui les emmènera de Zénith en festivals dans toute la France avec leur nouvel album. Attention : les conditions sanitaires contraignent à être muni d’un billet pour accéder au site où se déroule le concert même si celui-ci est gratuit. Vous pouvez vous procurer ce billet à la salle Michel Vallery, rue Oscar Comettant, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Renseignements au 02.35.55.76.36. LE TROTTOIR D’EN FACE, c’est l’histoire d’une tribu qui partageait le même banc de la classe de solfège : celui au fond à gauche, juste à côté du radiateur. Cette complicité a poussé ces bad boys des bacs à sable à se réunir sur scène pour le… +33 2 35 55 76 36 LE TROTTOIR D’EN FACE, c’est l’histoire d’une tribu qui partageait le même banc de la classe de solfège : celui au fond à gauche, juste à côté du radiateur. Cette complicité a poussé ces bad boys des bacs à sable à se réunir sur scène pour le… LE TROTTOIR D’EN FACE, c’est l’histoire d’une tribu qui partageait le même banc de la classe de solfège : celui au fond à gauche, juste à côté du radiateur. Cette complicité a poussé ces bad boys des bacs à sable à se réunir sur scène pour le spectacle de fin d’année qu’organisait l’école de musique. C’était il y a 13 ans déjà ; et dans la bande, rien n’a changé. Après avoir connu le succès grâce aux Sentiers du Monde en 2013 pour leur album Nulle Ombre, puis enchainé avec un second opus chez Sony Jive Epic en 2018, le groupe marque le virage que l’on attendait avec la sortie du titre Con comme la lune. Un message fort et simple à la fois qui leur colle à la peau. Ils viennent vous le chanter à Montivilliers, première étape de leur toute nouvelle tournée qui les emmènera de Zénith en festivals dans toute la France avec leur nouvel album. Attention : les conditions sanitaires contraignent à être muni d’un billet pour accéder au site où se déroule le concert même si celui-ci est gratuit. Vous pouvez vous procurer ce billet à la salle Michel Vallery, rue Oscar Comettant, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Renseignements au 02.35.55.76.36.

Détails Catégories d’évènement: 76290, Montivilliers Étiquettes évènement : Autres Lieu Montivilliers Adresse Ville Montivilliers lieuville 49.54448#0.19357