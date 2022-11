CONCERT LE TRIOMPHE DE L’AMOUR Assas, 11 décembre 2022, Assas.

CONCERT LE TRIOMPHE DE L’AMOUR

Assas Hérault

2022-12-11 – 2022-12-11

Assas

Hérault

Assas

Dimanche 11 décembre 2022 – 17h00

ASSAS, Eglise Saint Martial

Tarif 15€, 10€ pour les adhérents. Gratuit pour les moins de 13 ans

Renseignements : 06 78 17 22 82

Les Amis des Orgues et de la Musique d’Assas accueillent Jeanne Monteilhet Soprano, Bertrand Dazin Contre–Ténor, Pierre Trocellier au clavecin, Kogi Yoda au violon pour un programme consacré à l’Amour.

A travers des extraits des opéras Jules César et Rinaldo, Haendel nous montre comment l’Amour transfigure, révèle des facettes humaines inattendues. Il nous amène, à travers les élucubrations de l’âme humaine, à la découverte des différents visages de l’amour, entre masque et authenticité.

Jules César passe du conquérant à l’amoureux transi, Cléopâtre de femme amoureuse et ambitieuse se transforme en femme-enfant.

Accompagnés d’un claveciniste et d’un violoniste, ces deux chanteurs exceptionnels nous transportent et nous font naviguer, avec ces héros, entre humour et émotion.

+33 6 78 17 22 82

AAMOA

Assas

