CONCERT LE TOURDION Roussy-le-Village Roussy-le-Village Catégories d’évènement: Moselle

Roussy-le-Village

CONCERT LE TOURDION Roussy-le-Village, 2 avril 2022, Roussy-le-Village. CONCERT LE TOURDION rue des Trois Fontaines Nouvelle salle communale Roussy-le-Village

2022-04-02 – 2022-04-02 rue des Trois Fontaines Nouvelle salle communale

Roussy-le-Village Moselle Roussy-le-Village Un chœur de 60 enfants âgés de 8 à 14 ans vous invite à un inoubliable spectacle mêlant chansons à une ou plusieurs voix et mises en scène originales, suivis d’un chœur de 25 adolescents. Énergie, joie de vivre et générosité sont les maitres mots de cette soirée de sons et de lumières. L’acquisition d’un billet d’entrée avec pré-inscription en mairie, deux formules :

*Acquisition d’un billet pour un concert (10€ en prévente en mairie (6€ pour les moins de 12 ans) et 12€ le soir du concert).

*Abonnement avec place réservée à l’ensemble des concerts, y compris au concert de Noël (40€). roussy.le.village@wanadoo.fr +33 3 82 83 02 02 https://www.facebook.com/RoussyLeVillage Le Tourdion

rue des Trois Fontaines Nouvelle salle communale Roussy-le-Village

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Roussy-le-Village Autres Lieu Roussy-le-Village Adresse rue des Trois Fontaines Nouvelle salle communale Ville Roussy-le-Village lieuville rue des Trois Fontaines Nouvelle salle communale Roussy-le-Village Departement Moselle

Roussy-le-Village Roussy-le-Village Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roussy-le-village/

CONCERT LE TOURDION Roussy-le-Village 2022-04-02 was last modified: by CONCERT LE TOURDION Roussy-le-Village Roussy-le-Village 2 avril 2022 Moselle Roussy-le-Village

Roussy-le-Village Moselle