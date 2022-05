CONCERT – LE SYMPHONIQUE DE THIONVILLE-MOSELLE Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville

CONCERT – LE SYMPHONIQUE DE THIONVILLE-MOSELLE Thionville, 12 juin 2022, Thionville. CONCERT – LE SYMPHONIQUE DE THIONVILLE-MOSELLE EGLISE SAINT MAXIMIN 3 Place de l’Eglise Thionville

2022-06-12 15:00:00 15:00:00 – 2022-06-12 EGLISE SAINT MAXIMIN 3 Place de l’Eglise

Thionville Moselle Changement de cadre pour un moment privilégié hors nos murs habituels dans le décor exceptionnel de l’Eglise Saint Maximin de Thionville, récemment rénovée.

Un rendez-vous original et inédit qui met à l’honneur le Maître Ludwig van Beethoven avec sa 2ème symphonie qui reste l’une des plus méconnues. Et pourtant quel chef d’oeuvre !

Ouverture les Créatures de Prométhée, op. 43 – L. Beethoven

Les Variations sur un thème de Haydn, op. 56 – J. Brahms

Symphonie n° 2 en ré majeur, op. 36 – L Beethoven Les réservations s’effectuent auprès du Théâtre de Thionville, sur le site : www;theatre.thionville.fr/frou sur place (30 boulevard Foch ou par téléphone. Les derniers billets seront vendus le jour même sur place (à l’église) à partir de 14h. Paiement par chèque ou espèces uniquement +33 3 82 83 01 24 EGLISE SAINT MAXIMIN 3 Place de l’Eglise Thionville

dernière mise à jour : 2022-05-07 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Thionville Autres Lieu Thionville Adresse EGLISE SAINT MAXIMIN 3 Place de l'Eglise Ville Thionville lieuville EGLISE SAINT MAXIMIN 3 Place de l'Eglise Thionville Departement Moselle

Thionville Thionville Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thionville/

CONCERT – LE SYMPHONIQUE DE THIONVILLE-MOSELLE Thionville 2022-06-12 was last modified: by CONCERT – LE SYMPHONIQUE DE THIONVILLE-MOSELLE Thionville Thionville 12 juin 2022 Moselle thionville

Thionville Moselle