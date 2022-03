CONCERT – LE SYMPHONIQUE DE THIONVILLE-MOSELLE – LAURENT KORCIA Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Laurent Korcia possède un jeu d'une liberté, d'une présence, d'une imagination que l'on ne connaît qu'à de rares violonistes d'aujourd'hui … et du passé. Korcia a tout : le grand style, la technique, la présence, les idées, le charme (Le Monde) qui en font un violoniste hors du commun. L'un de ceux dont le feu sacré et l'instinct vous saisissent dès les premières mesures. En cela, il se démarque de tous ses contemporains (Diapason). Nommé Chevalier des Arts et Lettres et Soliste instrumental de l'année aux Victoires de la Musique en 2002, on lui décerne le prix Georges Enesco de la SACEM ainsi que le Grand Prix de l'Académie du disque Charles Cros.

