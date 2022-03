Concert “Le Soleil me fait chanter” Bosmie-l’Aiguille Bosmie-l’Aiguille Bosmie-l'AiguilleBosmie-l'Aiguille Catégories d’évènement: Bosmie-l'Aiguille

Haute-Vienne

Concert "Le Soleil me fait chanter" Bosmie-l'Aiguille

2022-03-12

2022-03-12 – 2022-03-12

Samedi 12 mars à 20h30 dans la salle Georges Bizet.

Tarif: 8 €/ adulte (gratuit pour les -16 ans).

Réservations au 05 55 36 14 25. Concert sur le thème “le soleil me fait chanter” organisé par l’association bosmiaude Arts et Culture.

Concert animé par Jean-François Julien accompagné au piano par Alain Guittet.

Réservations au 05 55 36 14 25.

