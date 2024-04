Concert « Le Secret » Festival La Note Sensible Centre Culturel Le Plessis Sévigné Argentré-du-Plessis, mardi 14 mai 2024.

Concert « Le Secret » Festival La Note Sensible Centre Culturel Le Plessis Sévigné Argentré-du-Plessis Ille-et-Vilaine

Vitré Communauté présente Le Festival La Note Sensible !

Du 14 mai au 6 juin, le Festival La Note Sensible fera résonner la musique classique et contemporaine. Six soirées pour une programmation vibrante et diversifiée qui se fait l’écho des goûts éclectiques des mélomanes avertis comme des amateurs curieux.

Concert Le Secret

Marion Rampal & Pierre-François Blanchard

Le mardi 14 mai à 20h

Argentré-du-Plessis / Centre Culturel Le Plessis-Sévigné

Début : 2024-05-14 20:00:00

fin : 2024-05-14

Centre Culturel Le Plessis Sévigné Boulevard Sévigné

Argentré-du-Plessis 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne

