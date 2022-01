Concert ‘Le Salon’ de Pauline Viardot en hommage à la cantatrice et compositrice Musée de la Vie romantique Paris Catégories d’évènement: île de France

Concert 'Le Salon' de Pauline Viardot en hommage à la cantatrice et compositrice Musée de la Vie romantique, 13 février 2022, Paris.

de 16h30 à 17h45

gratuit

Concert en hommage à cette figure de la musique romantique, qui accordera la douceur de la harpe aux voix d’une soprano et d’un ténor ‘Le Salon’ La chanteuse Magali Léger, soprano, le chanteur Jean-François Lombard, ténor, et la harpiste Valeria Kafelnikov interpréteront les œuvres phares de Pauline Viardot et des compositeurs dont elle fut proche : Bellini, Rossini, Berlioz, Gounod et Bizet. Une création de l’ensemble Le Salon. → Pour en savoir + sur le programme et les biographies des artistes → Pour en savoir + sur l’accrochage dédié au musée et les commémorations nationales Musée de la Vie romantique 16 rue Chaptal Paris 75009 Contact : 01 55 31 95 67 https://www.facebook.com/museevieromantique https://twitter.com/MVRParis Date complète :

