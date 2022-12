Concert Le Roi David, Oratorio d’A. Honegger Auditorium Saint-Germain Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Concert Le Roi David, Oratorio d’A. Honegger Auditorium Saint-Germain, 14 janvier 2023, Paris. Le samedi 14 janvier 2023

de 20h30 à 21h45

. payant Place 20€ Tarif réduit étudiant, chômeur 15€ Rare à Paris, un concert unique donné par le Choeur du Marais Exceptionnel à Paris – Samedi 14 janvier 2023, à l’initiative du Choeur du Marais, l’oratorio d’Arthur Honegger créé en 1923. 1923, René Morax propriétaire d’un théâtre en Suisse et auteur d’un livret sur le drame biblique de la vie de David sollicite dans l’urgence un compositeur. Stravinsky décline et propose Arthur Honegger qui n’a pas trente ans. Il compose en deux mois l’oratorio avec une distribution d’orchestre imposée (vents et percussions prépondérants). Une version courte de la pièce est ensuite produite grâce à l’introduction d’un récitant qui articule rapidement les 27 tableaux avec les solistes, le choeur imposant et l’orchestre. Le 14 janvier à l’Auditorium Saint-Germain, c’est cette version qui sera donnée (75′). Cette représentation exceptionnelle à Paris est portée par les deux choeurs réunis, Choeur du Marais et Ensemble Claudio Monteverdi, sous la direction d’Yves Müller. Elle bénéficie du soutien de la Mairie de Paris et de Ventura Expertise. Auditorium Saint-Germain 4 rue Félibien 75006 Paris Contact : https://www.choeurdumarais.fr/event/roi_david/ choeurdumarais@gmail.com https://www.facebook.com/CDMchoeurdumarais https://www.facebook.com/CDMchoeurdumarais https://www.choeurdumarais.fr/event/roi_david/

Crédit Choeur du Marais Choeur du Marais et Ensemble Claudio Monteverdi

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Auditorium Saint-Germain Adresse 4 rue Félibien Ville Paris lieuville Auditorium Saint-Germain Paris Departement Paris

Auditorium Saint-Germain Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concert Le Roi David, Oratorio d’A. Honegger Auditorium Saint-Germain 2023-01-14 was last modified: by Concert Le Roi David, Oratorio d’A. Honegger Auditorium Saint-Germain Auditorium Saint-Germain 14 janvier 2023 Auditorium Saint Germain Paris Paris

Paris Paris