Concert : Le Rock symphonique Lambesc, 26 mars 2022, Lambesc.

Concert : Le Rock symphonique Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc

2022-03-26 – 2022-03-26 Place des Etats Généraux Espace Sévigné

Lambesc Bouches-du-Rhône Lambesc

Symphonic Island assurera la première partie : ce duo piano-voix est passionné de musique classique et de rock.

Puis, ce sera le groupe Origines : Ce trio, qui enregistre son quatrième album, vous proposera des compositions singulières et remplies d’énergie, mixant influences “métal” et interprétations symphoniques.

Le COFALS, avec le soutien de la Commune de Lambesc, vous propose cette soirée, rencontre d’horizons musicaux qui pourraient sembler antagonistes, mêlant hard rock et interprétations symphoniques.

cofals.com@gmail.com +33 6 70 97 07 42

Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc

