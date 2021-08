Servoz Servoz 74310, Servoz Concert Le réveil de la voix Servoz Servoz Catégories d’évènement: 74310

Concert Le réveil de la voix Servoz, 19 août 2021, Servoz. Concert Le réveil de la voix 2021-08-19 20:30:00 20:30:00 – 2021-08-19 22:00:00 22:00:00 Le Bouchet Eglise Saint-Loup

Servoz 74310 “Je vous invite à venir explorer ensemble le vrai, grand potentiel de la voix et de nos voix par le biais d’une musique ancestrale du sud de l’Inde : la musique Karnatique. +33 7 77 05 15 31 https://www.emmanuellemartinmusic.com/ dernière mise à jour : 2021-08-10 par

lieuville 45.93112#6.76479