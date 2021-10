Thourotte Complexe Polyvalent Edouard Pinchon Thourotte Concert “Le retour sur Scène !” Complexe Polyvalent Edouard Pinchon Thourotte Catégorie d’évènement: Thourotte

Concert “Le retour sur Scène !” Complexe Polyvalent Edouard Pinchon, 17 octobre 2021, Thourotte. Concert “Le retour sur Scène !”

Complexe Polyvalent Edouard Pinchon, le dimanche 17 octobre à 15:00

Retrouvez l’Orchestre d’Harmonie de Thourotte en concert sur la scène du Complexe Polyvalent Edouard Pinchon de Thourotte le dimanche 17 octobre 2021, à 15h ! Suite aux différents confinements et réglementations sanitaires, 20 mois sont passés depuis notre dernière prestation sur scène ! Sous la direction d’Eric Basserrie, les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de Thourotte sont donc heureux de pouvoir remonter sur scène en vous proposant un programme composé d’œuvres variées, allant du répertoire classique au répertoire contemporain, en passant par la musique de film et la variété. Pass-Sanitaire et Port du Masque obligatoires

Entrée : 8 € / Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans

Retrouvez l’Orchestre d’Harmonie de Thourotte en concert sur la scène du Complexe Polyvalent Edouard Pinchon de Thourotte le dimanche 17 octobre 2021, à 15h ! Complexe Polyvalent Edouard Pinchon 26 Bis Avenue d’Austerlitz , 60150 Thourotte Thourotte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T15:00:00 2021-10-17T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Thourotte Autres Lieu Complexe Polyvalent Edouard Pinchon Adresse 26 Bis Avenue d'Austerlitz , 60150 Thourotte Ville Thourotte lieuville Complexe Polyvalent Edouard Pinchon Thourotte