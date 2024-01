Concert Le Refuge Arthur, Calypso, Mule Jalard La Petite Rade Sainte-Adresse, samedi 3 février 2024.

Concert Le Refuge Arthur, Calypso, Mule Jalard La Petite Rade Sainte-Adresse Seine-Maritime

Toc Toc… c’est l’épisode 3 du refuge qui arrive en force !

Ces derniers jours il a fait bien froid et on s’est dit que l’annonce d’un nouveau refuge ne pouvait que vous réchauffer le cœur… On aime quand ça tape et on a cru comprendre que vous aussi… Pour le troisième de la saison on part sur du boumboum de qualité avec au programme tech house et techno ! Pour cette date, on va faire trembler les murs de la petite rade Arthur, Mule Jalard et Calypso ne vont pas vous faire de cadeaux alors soyez prêt !

Situé entre le col de Saint-Adresse et seulement à quelques encablures du pic de La Hève (103m Alt.), se trouve le refuge, charmant chalet d’altitude qui, chaque hiver, accueille des centaines de randonneurs et skieurs. Helios vous propose donc son événement after-ski au refuge d’altitude la petite rade , pour réchauffer vos soirées d’hiver !!

Super heureux et impatient de vous retrouver pour cette prochaine méga teuf

La Petite Rade 3 Chemin de la Mer

Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie helios.collectif@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 17:00:00

fin : 2024-02-03 23:30:00



