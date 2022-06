Concert – Le Quatuor Escapades – Joseph HAYDN Lancieux Lancieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

6 Rue de l’Église Église de Lancieux Lancieux Côtes d’Armor Église de Lancieux 6 Rue de l’Église

2022-07-15 – 2022-07-15

Église de Lancieux 6 Rue de l’Église

Côtes d’Armor Lancieux Le quatuor Escapades est composé de quatre musiciens issus de l’Opéra de Bruxelles (La Monnaie). Violons : Noémi Tiercer et Éric Robberecht

Alto : Miki Isako

