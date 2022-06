Concert – Le Quatuor Escapades – Antonín Dvořák et Leoš Janáček Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine Le quatuor Escapades est composé de quatre musiciens issus de l’Opéra de Bruxelles (La Monnaie). Violons : Noémi Tiercer et Éric Robberecht

Alto : Miki Isako

