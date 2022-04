Concert : le printemps Hochstatt Hochstatt Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Les musiciens renouent avec bonheur aux traditionnelles notes de printemps à Hochstatt. Pour sublimer la fête et partager le plaisir de monter sur scène ce sont deux orchestres qui fouleront les planches de la scène. Le retour du printemps sera fêté en chansons. Dans le rôle du crooner, Christian Perrin dans une de ses multiples facettes. Jacques Belzung, par ailleurs professeur à l'école de musique de Hochstatt et un jeune percussionniste, Jules Hecklen auront le plaisir d'être accompagnés par l'orchestre sous la direction de Philippe Luga La deuxième partie du concert permettra à la Fanfare de Sapeurs-pompiers de l'arrondissement d'Altkirch, sous la baguette de Fanny Stoecklin, de proposer un programme différent mais tout aussi festif. Les marches sont un grand classique qu'ils interprètent traditionnellement. Néanmoins, quelques pièces populaires sauront ravir les oreilles des mélomanes et réchauffer les cœurs. Les musiciens vous attendent dans le respect des contraintes sanitaires en vigueur pour une fin d'après-midi en famille et bon enfant. L'harmonie de Hochstatt invite les sapeurs-pompiers à son rendez-vous de printemps; +33 6 78 45 36 13

