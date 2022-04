Concert “Le printemps en musique” Linxe Linxe Catégories d’évènement: Landes

Linxe

Concert “Le printemps en musique” Linxe, 30 avril 2022, Linxe. Concert “Le printemps en musique” Linxe

2022-04-30 18:30:00 – 2022-04-30 21:00:00

Linxe Landes Concert avec la batterie fanfare la Castésienne, l’harmonie de Léon et l’harmonie de Lesperon.

Entrée libre. Buvette. Concert avec la batterie fanfare la Castésienne, l’harmonie de Léon et l’harmonie de Lesperon.

Entrée libre. Buvette. +33 6 71 73 60 21 Concert avec la batterie fanfare la Castésienne, l’harmonie de Léon et l’harmonie de Lesperon.

Entrée libre. Buvette. Musicalinxe

Linxe

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Linxe Autres Lieu Linxe Adresse Ville Linxe lieuville Linxe Departement Landes

Linxe Linxe Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/linxe/

Concert “Le printemps en musique” Linxe 2022-04-30 was last modified: by Concert “Le printemps en musique” Linxe Linxe 30 avril 2022 Landes Linxe

Linxe Landes