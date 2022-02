Concert « Le Printemps du Renouveau » Église Saint Pierre d’Ascq Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Église Saint Pierre d’Ascq, le samedi 2 avril à 19:30

**Samedi 2 avril 2022 à 19h30, le « Jeune Ensemble Harmonique » (JEH) donne un concert à l’église St Pierre d’Ascq.** **Entrée libre.**

Samedi 2 avril 2022 à 19h30, le « Jeune Ensemble Harmonique » (JEH) donne un concert à l'église St Pierre d'Ascq. Entrée libre.

2022-04-02T19:30:00 2022-04-02T20:30:00

