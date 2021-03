Rochefort Le potager du Roi - Jardin pédagogique de la Ville de Rochefort Charente-Maritime, Rochefort Concert Le potager du Roi – Jardin pédagogique de la Ville de Rochefort Rochefort Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Le potager du Roi – Jardin pédagogique de la Ville de Rochefort, le samedi 5 juin à 18:00 places limitées – sur inscription auprès du musée Hèbre – gratuit

Concert de vielle à roue électroacoustique par Gilles Chabenat. Une approche étonnante de la vielle. Le potager du Roi – Jardin pédagogique de la Ville de Rochefort Rue Toufaire – Jardin de la Marine, 17300 Rochefort, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine Rochefort Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T18:00:00 2021-06-05T19:00:00

