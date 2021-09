Longueil Longueil Longueil, Seine-Maritime Concert : Le Poème Harmonique Longueil Longueil Catégories d’évènement: Longueil

Seine-Maritime

Concert : Le Poème Harmonique Longueil, 2 octobre 2021, Longueil. Concert : Le Poème Harmonique 2021-10-02 20:00:00 – 2021-10-02 Église Saint-Pierre Rue de l’Église

Longueil Seine-Maritime Longueil L’Association Culture Art et Patrimoine du Pays de l’Ailly vous propose une concert en l’église Saint-Pierre de Longueil, avec Folia, musiques baroques espagnoles au XVIIème siècle par Le Poème Harmonique de Vincent Dumestre, dans le cadre du Bus Harmonique qui sillonne les communes de Normandie avec ce spectacle.

A 20h.

Entrée Libre – Pass sanitaire obligatoire L’Association Culture Art et Patrimoine du Pays de l’Ailly vous propose une concert en l’église Saint-Pierre de Longueil, avec Folia, musiques baroques espagnoles au XVIIème siècle par Le Poème Harmonique de Vincent Dumestre, dans le cadre du Bus… capailly.bureau@gmail.com +33 6 85 72 76 89 L’Association Culture Art et Patrimoine du Pays de l’Ailly vous propose une concert en l’église Saint-Pierre de Longueil, avec Folia, musiques baroques espagnoles au XVIIème siècle par Le Poème Harmonique de Vincent Dumestre, dans le cadre du Bus Harmonique qui sillonne les communes de Normandie avec ce spectacle.

A 20h.

Entrée Libre – Pass sanitaire obligatoire dernière mise à jour : 2021-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Longueil, Seine-Maritime Autres Lieu Longueil Adresse Église Saint-Pierre Rue de l'Église Ville Longueil lieuville 49.88417#0.95475