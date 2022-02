Concert “Le piano migrateur” (récital de piano) Beauchastel Beauchastel Catégories d’évènement: Ardèche

Concert "Le piano migrateur" (récital de piano) Salle à gradins Quartier Marly Beauchastel

2022-03-03 19:00:00

Beauchastel Ardêche Beauchastel Ardèche EUR 5 5 Depuis 2006, Sylvie Sagot-Duvauroux, avec un piano quart à queue Bechstein de 1928 et une camionnette, porte la musique vivante dans des lieux divers et variés.

Au programme de ce concert : œuvres de Johannes Brahms et Bela Bàrtok.

Durée : 1h15. Salle à gradins Quartier Marly Beauchastel

