Concert : Le piano, instrument de paix, 15 juillet 2022, .

Concert : Le piano, instrument de paix



2022-07-15 20:30:00 – 2022-07-15 22:00:00

Le piano, instrument de paix, par Sasha MOROZOVA

Née en 1982 à Kiev, en Ukraine, Sasha Morozova est compositrice et pianiste. Diplômée de l’Académie nationale de musique Tchaïkovski à Kiev en Ukraine, elle est également performeuse et militante sociale. Elle développe son propre style de composition dans différents genre musicaux. Ses créations musicales sont notamment à destination du théâtre et du cinéma. A la mi-mars 2022, Sasha est arrivée en France et « aimerait jouer autant que possible » pour aider l’Ukraine.

Il est très important de jouer. Ces dernières semaines, je n’ai fait que courir. Maintenant, je me suis posée, et je veux aider mon pays. Je peux parler avec ma musique, celle que je compose, mieux qu’avec n’importe quelle autre musique. »

