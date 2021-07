Concert – Le pianO des mers Port Saint-Michel 44740 Batz sur mer, 15 août 2021-15 août 2021, Batz sur mer.

Concert – Le pianO des mers

Port Saint-Michel 44740 Batz sur mer, le dimanche 15 août à 11:00

Le pianO des mers, tout nouveau bateau-spectacle, est un vaisseau hybride assemblant voilier et piano pour une vision poétique et moderne de la musique. Les pianistes Alice Rosset et Jean-Christophe Kotsiras rendront hommage au pianiste et compositeur Clare Fischer, dans un programme à quatre mains flottant sur l’océan Atlantique. Pianiste et claviériste hors pair, compositeur universel (du jazz au classique en passant par les musiques latines), véritable touche-à-tout, Clare Fischer a arrangé aussi bien pour Dizzy Gillespie que pour Michael Jackson, Prince, McCartney… Deux pianistes, quatre mains, pour rendre toute la richesse rythmique et harmonique de ce musicien aux multiples influences, pour donner corps à la musique d’un géant de la composition qui a passé sa vie à s’amuser. Par le truchement de l’alternance deux mains-quatre mains, les pianistes amènent le public à décloisonner son écoute : proposer cette musique riche, élaborée, joueuse, qui ne se prend pas au sérieux, sur le pianO des mers, c’est inviter au voyage d’une musique sans œillères. Informations et réservation auprès de l’Office de tourisme au 02.40.23.92.36 ou par mail à office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

Port Saint-Michel 44740 Batz sur mer



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-15T11:00:00 2021-08-15T21:00:00