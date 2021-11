Yzeure Yzeure Allier, Yzeure Concert le père Noël est un rocker Yzeure Yzeure Catégories d’évènement: Allier

Concert le père Noël est un rocker Yzeure, 19 décembre 2021, Yzeure.

2021-12-19 17:30:00

Concert caritatif avec Flash Back (percussions folk), Domie (chanson française années 50/60) et KD (duo de guitares folk).
Yzatis Route de Montbeugny Yzeure

