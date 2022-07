Concert le Moulin Show au Moulin de Salles Tocane-Saint-Apre, 5 août 2022, Tocane-Saint-Apre.

Concert le Moulin Show au Moulin de Salles

Lieu-dit le moulin de Salles Tocane-Saint-Apre Dordogne

2022-08-05 – 2022-08-05

Tocane-Saint-Apre

Dordogne

Concert le Moulin Show au Moulin de Salles. Une programmation variée et souvent déjantée ! Tous les styles possibles dans une ambiance décomplexée et une belle envie de partager joie et bonne humeur! le concert est gratuit et en plein air! Buvette et grillades sur place

+33 6 11 70 33 27

©Les Amis du moulin de salles

