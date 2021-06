Paris Le Moulin à Café Paris Concert Le Moulin à Café Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert Le Moulin à Café, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 2 juillet 2021

de 20h30 à 22h

gratuit

Harpes et maracas s’entremêlent pour une parenthèse musicale originale, de Caracas à Dublin… De Caracas à Dublin : harpe celtique et vénézuélienne, un trio composé de Murielle Kopf-Vérité à la harpe vénézuélienne, de Juliette Vérité, à la flûte ou aux maracas, et de Fancy Cornwell, au chant, à la harpe celtique et à la guitare. Concerts -> Musiques du Monde Le Moulin à Café 8 rue Sainte-Léonie Paris 75014

13 : Pernety (163m) 13 : Plaisance (461m)

Contact :Le Moulin à café https://www.moulin-cafe.org/ https://fr-fr.facebook.com/LeMoulinacafe14/ Concerts -> Musiques du Monde Musique

2021-07-02T20:30:00+02:00_2021-07-02T22:00:00+02:00

