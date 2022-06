Concert : le maestro du Jazz Manouche, 2 juillet 2022, .

Concert : le maestro du Jazz Manouche



2022-07-02 – 2022-07-02

Hono Winterstein est un « maestro » de la pompe manouche. Hono a acquis une renommée internationale en devenant l’accompagnateur fidèle de Biréli Lagrène et de son Gipsy Project depuis le début des années 2000. Avec Biréli, Hono a « roulé sa bosse » à travers le monde, jouant sur les plus grandes scènes et dans les plus grands festivals (Montreux, Marciac, Vienne, Antibes, l’Olympia, le Japon…).

