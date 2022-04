Concert Le Jeune Quatuor de Cracovie Eu Eu Catégories d’évènement: Eu

Seine-Maritime

Concert Le Jeune Quatuor de Cracovie Eu, 8 mai 2022, Eu. Concert Le Jeune Quatuor de Cracovie Place Guillaume le Conquérant Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent O’Toole Eu

2022-05-08 17:00:00 – 2022-05-08 Place Guillaume le Conquérant Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent O’Toole

Eu Seine-Maritime Concert donné au profit de l’Ukraine.

Vente des places une demi-heure avant le début du concert. Concert donné au profit de l’Ukraine.

Vente des places une demi-heure avant le début du concert. hmvb@me.com +33 6 30 49 44 29 http://www.heuresmusicales.com/ Concert donné au profit de l’Ukraine.

Vente des places une demi-heure avant le début du concert. Place Guillaume le Conquérant Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent O’Toole Eu

dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: Eu, Seine-Maritime Autres Lieu Eu Adresse Place Guillaume le Conquérant Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent O'Toole Ville Eu lieuville Place Guillaume le Conquérant Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent O'Toole Eu Departement Seine-Maritime

Eu Eu Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eu/

Concert Le Jeune Quatuor de Cracovie Eu 2022-05-08 was last modified: by Concert Le Jeune Quatuor de Cracovie Eu Eu 8 mai 2022 Eu seine-maritime

Eu Seine-Maritime