Concert- Le jazz du lundi soir Aubusson, 12 mars 2022, Aubusson.

2022-03-12 20:30:00 – 2022-03-12

One, two, three, four… et c’est parti pour des morceaux endiablés de jazz revus et corrigés bien connus de tous ! Des standards du jazz ! Jazz du lundi soir (JLS), orchestre de jazz festif et fantaisiste, s’inscrit dans la culture des Big Bands populaires, du swing des années 1930-1940. Leur répertoire est composé de morceaux dits arrangés à partir de thèmes bien connus, agrémentés et remaniés.

Une soirée festive et inoubliable!

+33 6 45 87 30 41

