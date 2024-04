Concert Le Jazz bat la Campagne Boussais, vendredi 17 mai 2024.

Concert Le Jazz bat la Campagne Boussais Deux-Sèvres

Concert dans le cadre du festival le Jazz bat la campagne Bump, rendez-vous à la Chevrie de Boussais. Un groupe de 4 musiciens, réunis autour d’une marmite musicale teintée de Blues, de Jazz, et portée par des rythmiques punchy, aux ambiances World ou Pop. Les influences sont puisées à travers les multiples expériences musicales du guitariste Valéry BERTRAND, initiateur du projet, et également compositeur et arrangeur. Il est accompagné par Josselin ARHIMAN au Fender Rhodes (piano électrique), le bassiste et producteur Richard PUAUD, au son chaud et puissant, et le batteur et rythmicien Romain BERCÉ, à l’univers singulier et inoubliable.Tous les 4 réunis autour d’un répertoire éclectique ou les voix se mêlent aux instruments, pour une musique enjouée et dynamique , de la chanson instrumentale . .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17

fin : 2024-05-17

La Chevrie

Boussais 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@lejazzbatlacampagne.com

L’événement Concert Le Jazz bat la Campagne Boussais a été mis à jour le 2024-03-29 par CC Airvaudais Val du Thouet