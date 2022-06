CONCERT – LE JARDIN MERVEILLEUX DE MR LËONTUN NUTNOËL Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Moselle Le Jardin merveilleux de Mr Lëontun Nutnoël, un conte en musique de Philippe Lacourt. Avec Prune Bauvert et Elise Lacourt, pianistes, élèves en cycle « Parcours amateur renforcé » (PAR) de la classe d’Aude Brocchi. Œuvres de Moussorgski, Brahms, Saint-Saëns, Chopin, Bizet.

Entrée sur réservation. conservatoire@mairie-thionville.fr +33 3 82 88 26 85 http://conservatoire.thionville.fr/fr Freepik

