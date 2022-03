Concert Le jardin des délices Ludomédiathèque Colette Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Concert Le jardin des délices Ludomédiathèque Colette, 30 mars 2022, Tourcoing. Concert Le jardin des délices

Ludomédiathèque Colette, le mercredi 30 mars à 10:45

Alexis Kossenko (flutiste), accompagné de 2 musiciens de son ensemble « Les Ambassadeurs-La Grande Ecurie », et d’une artiste lyrique proposent un voyage des Pays-Bas en Italie. Alexis Kossenko, flûte Yoann Moulin, épinette (petit clavecin) Benjamin Narvey, théorbe et guitare baroque Anne Sophie Petit, soprano

Gratuit, réservation conseillée.Tout public.

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing

2022-03-30T10:45:00 2022-03-30T11:45:00

