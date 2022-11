Concert Le Happy Hot Jazz Band Sanssac-l’Église Sanssac-l'Église Catégories d’évènement: Haute-Loire

Sanssac-l'Église

Concert Le Happy Hot Jazz Band Sanssac-l’Église, 26 novembre 2022, Sanssac-l'Église. Concert Le Happy Hot Jazz Band

Mairie Salle Socio Culturelle Sanssac-l’Église Haute-Loire Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay Salle Socio Culturelle Mairie

2022-11-26 20:30:00 20:30:00 – 2022-11-26

Salle Socio Culturelle Mairie

Sanssac-l’Église

Haute-Loire Sanssac-l’Église +33 4 71 08 64 43 Salle Socio Culturelle Mairie Sanssac-l’Église

dernière mise à jour : 2022-11-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Sanssac-l'Église Autres Lieu Sanssac-l'Église Adresse Sanssac-l'Église Haute-Loire Office de Tourisme de l'agglomération du Puy-en-Velay Salle Socio Culturelle Mairie Ville Sanssac-l'Église lieuville Salle Socio Culturelle Mairie Sanssac-l'Église Departement Haute-Loire

Concert Le Happy Hot Jazz Band Sanssac-l’Église 2022-11-26 was last modified: by Concert Le Happy Hot Jazz Band Sanssac-l’Église Sanssac-l'Église 26 novembre 2022 Haute-Loire Mairie Salle Socio Culturelle Sanssac-l'Église Haute-Loire Office de Tourisme de l'agglomération du Puy-en-Velay Sanssac-l'Église

Sanssac-l'Église Haute-Loire