Concert le groove balkanique de Zakouska Wintzenheim, 18 mai 2022, Wintzenheim.

Concert le groove balkanique de Zakouska Wintzenheim

2022-05-18 20:00:00 – 2022-05-18 22:00:00

Wintzenheim Haut-Rhin Wintzenheim

EUR Zakouska est un quatuor français à la fois virtuoses et furieusement groovy, migrent des Carpates aux rives méditerranéennes avec un répertoire sec et frais comme le mistral, qui décoiffe à coups de rires sauvages, de brusques embardées et de courants nd’air vivifiants… un concert énergique à venir !

+33 3 89 79 60 17

Wintzenheim

