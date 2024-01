Concert Le Grenier Castanet-Tolosan, samedi 2 mars 2024.

Concert un duo, de chants polyphoniques Samedi 2 mars, 19h00 Le Grenier

Le Grenier vous propose ce duo de chant polyphonique

Cordes vocales grattées aux rythmes des battements du monde. Des vibrations. Du Voyage…

Bercer le temps, le temps d’aimer, de rire, pleurer, oublier, s’abandonner.

Voix nues, tendres et rugueuses, fragiles, joufflues, ventrues, puissantes, funambules et floues, profondes, caressantes, légères. Simples et vraies.

Un aperçu de l’univers sonore des Mamita https://soundcloud.com/emilienne-comi/stoj-pa-moru.

Participation libre et consciente

Café ouvert dès 18h

Restauration sur place

Sol Violettes acceptées

musique Le Grenier

©Mamita