CONCERT : LE GRAND HUIT | PRIEURÉ DE ST RÉMY LA VARENNE
2021-08-26
Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier
Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire Le Grand Huit aime : Gaston Chaissac, les chansons décalées, le swing à la trompette, les textes bien ficelés, les couleurs, les horizons lointains, la teurgoule, la sieste, le Petite conservatoire de Mireille … et Jeanine Morillon. Avec Myriam Guillet, Annic Pezé, Nathalie Rouiller, Gilles Badaire, Gilles David, Thierry Guénal, Yvonnick Jolly et Denis Le Vraux. Découvrez l’univers du Grand Huit.

8 musicien-nes, également chanteuses et chanteurs composent le Grand Huit qui conjugue chanson française et musique traditionnelle !

Participation libre.

