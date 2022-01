Concert : Le Gloria de Vivaldi Triors Triors Catégories d’évènement: Drôme

Triors

Concert : Le Gloria de Vivaldi
Monastère Chemin des Carnets
Triors

2022-05-15 18:30:00

Triors Drôme Triors L’Ensemble Vocal Au fil des Voix chante le Gloria de Vivaldi !

Programme :

– Diverses pièces de musique sacrée pour chant à capella et orgue seul !



Cheffe de chœur: Svitlana Baussois Yaroshenko +33 6 72 92 44 78 https://www.leschoeursaufildesvoix.com/ Monastère Chemin des Carnets Triors

