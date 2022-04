[CONCERT] Le festival d’été du Hameau fleuri Merville-Franceville-Plage Merville-Franceville-Plage Catégories d’évènement: Calvados

Merville-Franceville-Plage

[CONCERT] Le festival d’été du Hameau fleuri Merville-Franceville-Plage, 16 juillet 2022, Merville-Franceville-Plage. [CONCERT] Le festival d’été du Hameau fleuri Place du 9ème Bataillon La Batterie de Merville Merville-Franceville-Plage

2022-07-16 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-16 22:00:00 22:00:00 Place du 9ème Bataillon La Batterie de Merville

Dans le cadre du festival d'été 2022, venez assister au concert In Memoriam. Au programme : Stabat Mater reconstitué à partir d'extraits de Pergolesi, Vivaldi, Haydn, Scarlatti, Boccherini, Brunetti, Logroscino, Sellitto ! Un cocktail sera également organisé pour l'ouverture du Hameau fleuri.

