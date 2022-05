Concert Le festin de l’araignée d’Albert Roussel Théâtre Municipal Raymond Devos Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Le festin de l’araignée – Albert Roussel Concerto en sol – Maurice Ravel. RAVEL Maurice (1875-1937) Concerto en Sol ROUSSEL Albert (1869-1937) Le Festin de l’araignée Cédric Tiberghien, pianiste, est le soliste de ce concert. La compagnie Streets Light et la classe de danse du Conservatoire danseront sur leur création chorégraphique. Étudiants du Conservatoire de Tourcoing et de l’ESMD Musiciens des Siècles Direction musicale François-Xavier ROTH

Entrée libre sur réservation

Sous la direction de François-Xavier Roth, Le festin de l’araignée d’Albert Roussel sera joué par le Conservatoire de Tourcoing, l’Orchestre Les Siècles, l’ESMD des Hauts de France. Théâtre Municipal Raymond Devos 1 place du théâtre 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

