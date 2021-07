Concert – Le Fantasy orchestra Plougasnou, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Plougasnou.

Concert – Le Fantasy orchestra 2021-07-31 – 2021-07-31 Route de Trézenvy Ferme de Trézenvy

Plougasnou Finistère Plougasnou

Le Fantasy Orchestra est un grand projet cosmopolite et international d’esprit rétro-60’s, actif à Paris et Bristol (UK), qui regroupe aujourd’hui une trentaine de musiciens de tous horizons, professionnels et amateurs.

Cordes, vents, percussions et chœur proposent un répertoire éclectique, joyeux et costumé, en perpétuelle réinvention et en complicité avec le public.

Du Western Spaghetti d’Ennio Morricone au Bollywood lascif de RD Burman en passant par des titres envoûtants de Jimi Hendrix, de Queen ou de Bowie, du jazz chaloupé des années 20, du rock des années 60 et de la pop d’aujourd’hui, notre répertoire se compose de joyaux éclectiques de la musique contemporaine.

Second concert d’une soirée de trois concerts.

Food truck dès 19h.

le.lieu@laposte.net http://lieutrezenvy.wixsite.com/trezenvy/la-programmation

