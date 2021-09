Tresserre Église St Saturnin,66300 Tresserre Pyrénées-Orientales, Tresserre Concert “Le Duo Presque Classique” Église St Saturnin,66300 Tresserre Tresserre Catégories d’évènement: Pyrénées-Orientales

Église St Saturnin, 66300 Tresserre, le dimanche 19 septembre à 16:00

Concert “Le Duo Presque Classique” avec Frank Marty et Frédéric Lefèvre. Au répertoire: Bach, Mozart, Beethoven, Saint-Saëns, Vivaldi, Tchaïkovski, Schubert, Chopin, Bizet, Carl Off… le tout interprété avec une diversité d’instruments étonnants.

8€ (gratuit -12ans), pass sanitaire obligatoire

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T18:00:00

