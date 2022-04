Concert : “Le Disco des Oiseaux”, 28 avril 2022, .

Concert : “Le Disco des Oiseaux”

2022-04-28 – 2022-04-28

Par Mosaï et Vincent – De 0 à 5 ans.

Distribution · Cédric Guyomard : chant, ukulélé, guitare, Vincent Perrigault : chant, percussions et samples électroniques, Denis Athimon : mise en scène, Luc Mainaud : Scénographie

Vincent aime les sonorités synthétiques, les effets sur les voix et s’immerger dans les possibilités infinies qu’offrent les machines. Mosaï affectionne son ukulélé, les mélodies acoustique et marcher pieds nus dans l’herbe. Dans ce concert acoustique et électro pour les tout petits, les deux musiciens nous plongent dans un univers confrontant la nature sauvage à la technologie.

Concert [Chanson pop], le jeudi 28 avril 2022 à 15h au Tetris.

